Trocas de Natal impulsionam vendas na última semana do ano

As trocas de Natal, que tradicionalmente são uma oportunidade para varejistas realizarem vendas extras no decorrer dos primeiros dias de janeiro, já iniciaram na Capital. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Írio Piva, em alguns casos onde não chega a ocorrer a venda agregada, consumidores têm optado por produtos de valor superior ao presente recebido. O dirigente destaca que o ticket médio das compras de Natal ficou em torno de R$ 300,00.

"O consumidor acaba trocando por algo que realmente queira e desconta do valor do presente, complementando com o restante", explica Piva. "Sempre haverá quem apenas vai trocar o produto por conta de tamanho ou cor, mas igualmente é positivo para o lojista, que aproveita para fidelizar clientes". Piva emenda que a prática é bastante comum no varejo e observa que este movimento dos consumidores iniciou no dia 26 de dezembro e deve acirrar em janeiro.

"Estamos vendendo muitos produtos além das trocas, até porque muita gente que chega aqui não conhecia a loja, então aproveita que está no espaço e já leva mais alguma coisa", afirma a líder de loja da Pampili, Aracheine Molarinho Fagundes. Aracheine afirma que, no caso da Pampili, localizada no Shopping Iguatemi, o movimento de trocas começou já no dia 24 de dezembro. Segundo a líder de loja da Pampili, as vendas de Natal deste ano representaram um acréscimo de 5% no faturamento, frente ao mesmo período do ano passado. De acordo com o presidente da CDL-POA, em todo o setor as vendas foram melhor do que a estimativa, que previa queda. "Ficou menos de 7% abaixo do Natal de 2019 no geral", afirma Piva.

O dirigente da CDL-POA afirma que os lojistas estão facilitando as trocas. São poucos os motivos pelo qual o varejista deixaria de trocar um produto, em geral só se já foi utilizado ou se a embalagem foi violada, destaca Piva. Mas é importante prestar atenção nos prazos: as trocas são válidas até 30 dias após a compra. Não é necessário apresentar nota fiscal, apenas a etiqueta de troca. Apesar disso, a diretora executiva do Procon-Porto Alegre, Fernanda Borges, esclarece que a troca "não é obrigatória", a não ser que haja defeito no produto.