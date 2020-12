Rio Grande do Sul ganhou infraestrutura apesar da pandemia

Mesmo com todas as dificuldades apresentadas pela propagação da Covid-19, importantes empreendimentos da área de infraestrutura foram desenvolvidos no Rio Grande do Sul ao longo de 2020. Entre os segmentos que podem ser destacados estão os de rodovias, energia e saneamento. Talvez a mais emblemática de todas as iniciativas no ano seja a nova ponte do Guaíba, que teve a autorização para o fluxo de veículos concedida recentemente.

Ponte do Guaíba é liberada para o trânsito

Uma antiga demanda logística dos gaúchos, principalmente dos que vivem na região Metropolitana de Porto Alegre, foi atendida em 2020. Iniciada em 2014 e com investimento de aproximadamente R$ 900 milhões, a nova ponte sobre o Guaíba teve o eixo principal de acesso inaugurado no dia 9 de dezembro e com isso a sua liberação para o trânsito. O evento contou com solenidade com as presenças do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Quando plenamente concluído, o empreendimento terá uma extensão de 2,9 quilômetros com um total de 7,3 quilômetros em obras de artes especiais. Com 28 metros de largura nos vãos principais, a pista contará com duas faixas de rolamento com acostamento e refúgio central.