Justiça de SC libera ocupação de 100% nos hotéis e realização de eventos sociais

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) suspendeu na noite desta terça-feira (29) liminar que impedia ocupação total de hotéis, pousadas e albergues, a abertura de casas noturnas e a realização de eventos sociais . Com a decisão assinada pelo desembargador Raulino Jacó Bruning, os estabelecimentos de hotelaria podem operar com 100% da capacidade, mesmo os localizados em cidades classificadas como de risco potencial gravíssimo pela Matriz Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A realização de eventos sociais também está permitida, desde que observadas as orientações de saúde estipuladas pelos técnicos do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) de Santa Catarina.

No dia 18 deste mês, o governo de SC havia publicado um decreto ampliando a ocupação dessas atividades. Na segunda-feira (28), para cumprir decisão judicial após ação do Ministério Público que pedia o retorno de regras mais rígidas, novo decreto foi publicado pelo Executivo determinando ocupação de hotéis restrita a 30% da capacidade do estabelecimento nas regiões em nível gravíssimo do Mapa de Risco Potencial. No caso de eventos sociais, foi proibida a sua realização no caso de regiões em risco potencial gravíssimo e grave - representados pelas cores vermelha e laranja no modelo de distanciamento do estado vizinho.

Entidades e dirigentes de instituições do setor hoteleiro e de eventos catarinenses divulgaram uma carta nesta terça pedindo o apoio da população para a decisão do governo estadual de liberar as hospedagens, desde que seguidos os devidos protocolos, e também permitir a realização de eventos corporativos. O documento é assinado por 20 entidades do setor.

Leia a íntegra da carta assinada por 20 entidades dos setores de turismo, eventos, gastronomia e comércio:

Carta Aberta à Sociedade Catarinense

Os catarinenses assistem no início desta temporada ao aumento no número de casos de coronavírus. Este é um fato inegável e sobre o qual não há qualquer polêmica. Dito isso, empresas, entidades, instituições privadas e todo o trade turístico alertam para uma situação que merece uma análise livre de paixões por parte de todos nós.

Em meio à profusão de normas, decretos e decisões judiciais, os setores hoteleiro e de eventos adaptaram-se às circunstâncias. Mesmo com a evidente perda financeira que atingiu a todos, constatou-se que a única forma de manter empresas do setor abertas, ainda que com faturamento menor, seria seguir à risca os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias. E foi o que ocorreu.

Qualquer pessoa que procurar hospedagem na rede hoteleira de Santa Catarina, de imediato receberá uma relação de protocolos a serem seguidos, que vão desde fechamento de algumas áreas comuns, passando pela redução de serviços de governança, uso obrigatório de máscaras até distanciamento em ambientes como restaurantes. Não se tem notícia de qualquer hotel que tenha fechado as portas por registro de caso de hóspede infectado. Isso porque toda a rede hoteleira sabe que o não atendimento rigoroso às normas pode levar ao fechamento do estabelecimento ou a pesadas multas.

Da mesma forma, o segmento de eventos também se adaptou às restrições. Eventos desta natureza exigem planejamento prévio e qualquer possibilidade de aglomeração pode impedir sua realização. Diante disso, o setor organizou-se e até criou alternativas viáveis e modelos híbridos. Esse tipo de evento é extremamente organizado, com rígidos protocolos de higienização e distanciamento social.

Sendo assim, as entidades e dirigentes de instituições do setor hoteleiro e de eventos apelam ao bom senso dos catarinenses para que apoiem a decisão do governo de Santa Catarina de liberar as hospedagens, desde que seguidos os devidos protocolos, e também permitam a realização de eventos corporativos, visto que há necessidade de tempo hábil para que possam ser realizados estes eventos ainda no primeiro semestre de 2021, respeitadas as normas e protocolos sanitários.

A simples, conforme requerido judicialmente pelo Ministério Público, pode ocasionar perdas irreparáveis ao Estado – sendo a primeira delas relacionada à insegurança jurídica, visto que nas próximas 24 horas reservas deverão ser canceladas, pagamentos antecipados terão que ser devolvidos e hóspedes serão obrigados a interromper suas merecidas férias para cumprimento de uma decisão que não leva em consideração o real esforço do setor para manter a saúde e integridade física das pessoas.

Por fim, todas as instituições aqui relacionadas pedem apoio e confiança na decisão do Governo, fruto de intenso diálogo com a classe produtiva, que está unida à sociedade catarinense na busca de uma solução que atenda à necessária preservação das vidas, como todos desejamos.

Assinam este Ofício:

FHORESC (Federação dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de SC);

ABIH-SC (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina)

CDL FPOLIS (Câmara de Diretores Logistas de Fpolis)

FLORIPA CONVENTION (Florianópolis Convention & Visitors Bureau) – ACATMAR ( Associação Náutica Brasileira)

Federação dos Convention de Santa Catarina;

ABEOC – Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Evento.

UBRAFE

AEMFLO

CDL SÃO JOSÉ

ABRASEL

ABETA

SHRBS (Sindicato de Hotéis Restaurantes Bares e Similares de Florianópolis)

ABAV SC (Associação Brasileira de agências de viagens de Santa Catarina)

Sindetur SC

FECOMÉRCIO SC

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FLORIANÓPOLIS – ACIF

Instância de Governança do Turismo da Grande Florianópolis – IGRTur-GF

FORTUR

FLORIPA Sustentável