Ouro fecha em alta, em sessão marcada pela expectativa por de auxílio nos EUA

O contrato mais líquido de ouro fechou em alta nesta terça-feira (29), seguindo com atenção as movimentações legislativas nos Estados Unidos pelo aumento da ajuda individual no novo pacote fiscal para mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 no país. Aprovada na segunda-feira (28) na Câmara dos Representantes, a elevação do auxílio de US$ 600 para US$ 2 mil tende a aumentar o déficit dos EUA, o que apoia o preço do ouro. As tratativas seguem agora no Senado, o que levou a uma oscilação do preço do metal durante a sessão.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro encerrou com alta de 0,13%, a US$ 1.882,90 a onça-troy.

De acordo com o estrategista de mercado global Stephen Innes, da Axi, a medida traria "o custo geral bem acima da marca de US$ 1 trilhão" e "seria música aos ouvidos dos investidores em ouro, já que déficits maiores são ruins para o dólar e bons para o metal", diz Innes.

O aumento da dívida eleva os riscos no mercado, levando a uma busca por ativos de segurança. A moeda americana teve um dia de queda nesta terça, e o índice DXY, que mede o dólar junto a outras seis moedas de economias desenvolvidas, recuava 0,31%, a 90,061 pontos, às 15h42 (horário de Brasília).

Há otimismo com a possibilidade de aprovação no Senado da medida, demonstrado por alguns congressistas, incluindo o líder democrata na casa, Chuck Schumer. No entanto, a estratégia de votar o projeto por unanimidade, o que daria celeridade à aprovação, foi barrada nesta terça pelo líder republicano, Mitch McConnell, e agora a votação por uma maioria de 60 dentre os 100 senadores pode demorar mais tempo para ocorrer.

Schumer afirmou que os republicanos na Câmara dos Representantes estavam favoráveis ao projeto, e mesmo o presidente Donald Trump, restando saber a posição do partido no Senado. O congressista indicou que espera a aprovação na casa, mas que a "chave está com McConnell". "US$ 600 não são suficientes, e não quero ouvir que isso irá aumentar o déficit", afirmou o democrata, sinalizando outras medidas dos republicanos que teriam tido o efeito de aumentar a dívida dos EUA.

Agência Estado