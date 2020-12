Ouro fecha em leve baixa, com foco em novo pacote fiscal nos EUA e dólar

O contrato mais líquido do ouro fechou em leve baixa nesta segunda-feira (28) próximo da estabilidade. A assinatura do pacote fiscal de US$ 900 bilhões nos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump impulsionou o preço do metal precioso no começo da sessão, com a expectativa de alta na inflação, o que tende a fortalecer o ouro, visto como ativo de refúgio. No entanto, o movimento foi atenuado com a redução nas perdas do dólar ao longo do dia.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro encerrou com baixa de 0,15%, a US$ 1.880,40 a onça-troy.

O projeto de lei de alívio nos EUA chegou a apoiar o ouro, diz Jeffrey Halley, analista de mercado da OANDA. Em um contexto mais geral, a ajuda fiscal e monetária concedida por bancos centrais e governos este ano gerou expectativas de inflação mais alta, e isso tem apoiado o ouro, já que os investidores tendem a buscar proteção no metal precioso. A assinatura da lei também enfraqueceu o dólar, o que deu mais sustentação ao ouro, que é cotado na moeda americana.

No entanto, ao longo do dia, a divisa dos EUA reduziu as perdas e o índice DXY, que mede o dólar frente seis moedas de economias desenvolvidas, passou a operar perto da estabilidade. Às 15h45, o DXY subia 0,05%, a 90,365 pontos.

*Com informações Dow Jones Newswires

Agência Estado