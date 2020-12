Pagamento do IPVA em dezembro pode garantir redução de até 25%

Quem optar por pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) até o dia 30 de dezembro terá descontos que podem chegar até 25%. A antecipação assegura uma redução de 3% no tributo e garante o valor da Unidade de Padrão Fiscal (UPF/RS) nos patamares de 2020 - após a virada do ano, a UPF passa para 3,54%. Também há descontos de Bom Motorista, que podem chegar a 15%, e Bom Cidadão, até 5% de redução no valor.

O tributo pode ser quitado em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking (internet) dos bancos Banrisul, Bradesco, Sicredi e Santander ou nas agências lotéricas da CEF e Banco do Brasil (neste último caso, somente para clientes).

A taxa de licenciamento, multa e seguro obrigatório podem ser pagos separadamente do IPVA. Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou a placa e o Renavam do veículo.