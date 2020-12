Espetáculos Gramado anuncia cancelamento da temporada dos eventos de Natal

Os eventos natalinos do projeto Espetáculos Gramado tiveram a temporada de 2020 cancelada. Nesta quarta-feira (23), as empresas promotoras das produções, que englobam os espetáculos Korvatunturi e Natal Branco ao Serra Park, confirmaram a suspensão da programação.

De acordo com os organizadores, mesmo com palcos e estrutura montados e elencos escalados para as atrações, dentro de rígidos protocolos em função da pandemia, a direção dos eventos decidiu pelo cancelamento em razão da indefinição da liberação dos eventos por parte das recomendações do comitê de crise do Governo do Estado.

Desde outubro, as empresas que respondem pelos eventos atuavam junto às autoridades municipais e estaduais buscando a liberação das atividade, inclusive apresentando laudos técnicos para atestar a segurança do público e das equipes. A programação estava prevista para iniciar em 4 de dezembro, e iria até 19 de janeiro.

“Estamos trabalhando há meses para viabilizar essa programação para Gramado, um evento que iria movimentar a economia, a classe artística e de eventos, e trazer um alento de fé e esperança para turistas e comunidade local, mas não tivemos êxito. Lutamos até onde foi possível para estrear nessa temporada de Natal. Mas o projeto Espetáculos Gramado veio para ficar e já temos produções e planejamento para 2021 em outros locais do Brasil e no exterior em andamento”, declara o diretor Rodrigo Cadorin.