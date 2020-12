Petróleo fecha em alta, com baixa nos estoques nos EUA e acordo pós-Brexit

Os contratos futuros de petróleo encerraram o pregão com alta superior a 2%, refletindo a expectativa por um acordo pós-Brexit entre Reino Unido e União Europeia, num momento em que os estoques nos EUA caem e o dólar se enfraquece ante outras moedas principais.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato para fevereiro do WTI fechou em alta de 2,34% (US$1,10), a US$ 48,12 por barril. Já o Brent para o mesmo mês negociado na Intercontinental Exchange (ICE) subiu 2,24% (US$ 1,12), para US$ 51,20 por barril.

Enquanto circulavam rumores de que um acordo pós-Brexit já estaria fechado, apenas faltando sua formalização, que poderia sair a qualquer momento, investidores foram às compras no mercado de petróleo, principalmente após o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA informar queda nos estoques da commodity na última semana. O levantamento divergiu dos números apresentados ontem pelo American Petroleum Institute (API), que apontaram alta nos volumes estocados.

Nesta tarde, a Baker Hughes, empresa que presta serviços no setor petrolífero, informou que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos subiu 1 na última semana, a 264.

Em meio a este cenário, as críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, ao pacote fiscal aprovado ontem pelo Congresso americano - o que lançou dúvidas sobre sua sanção - ficaram em segundo plano.

Agência Estado