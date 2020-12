Exterior guia queda do dólar e não votação de PEC dos municípios ajuda

O dólar acompanha a tendência no exterior e opera em baixa no mercado doméstico nesta quarta-feira. O diretor-superintendente da corretora Correparti, Jefferson Rugik, atribui o ajuste, após duas altas ante o real, à fragilidade do dólar no mundo nesta manhã em meio a expectativas de um acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia no pós-Brexit.