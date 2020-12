Mercado Público fecha mais cedo na véspera do Natal e Ano Novo

O Mercado Público de Porto Alegre terá horários diferenciados de operação para o Natal e o Ano Novo. Nos dias 24 e 31, véspera das duas datas, a operação será mais restrita. Nos sábados, as bancas vão abrir normalmente.

Na véspera do Natal e do Ano Novo, o local vai fechar às 17h, duas horas e 30 minutos antes do horário normal.

Segundo a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público (Ascomepc), Adriana Kauer, o principal centro de compras de alimentos no Centro Histórico se adequou às contingências da pandemia e tenta modificar a rotina o mínimo possível. “Ainda hoje não estamos conseguindo trabalhar a pleno”, ressalta Adriana, em nota.

Confira os horários de atendimento no Mercado Público:

Quarta-feira (23/12): 7h30min às 19h30min

Quinta-feira (24/12): 7h30min às 17h

Natal (25/12): Fechado

Sábado (26/12): 7h30min às 18h30min

Domingo (27/12): fechado

Segunda a quarta-feira (28 a 30/12): 7h30min às 19h30min

Quinta-feira (31/12): 7h30min às 17h

Ano Novo (1º/1): Fechado

Sábado (2/1): 7h30min às 18h30min

Domingo (3/1): Fechado