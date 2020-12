IPCA-15, prévia da inflação, sobe 1,06% em dezembro e fecha 2020 em 4,23%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 1,06% em dezembro e fechou 2020 com aumento de 4,23%. O resultado, divulgado nesta terça-feira (22) pelo IBGE, é o maior acumulado no ano desde 2016 (6,58%). Em 2019, o acumulado do IPCA-15 foi de 3,91%.

O último IPCA-15 do ano subiu em todas as regiões pesquisadas. O maior resultado foi na Região Metropolitana de Porto Alegre (1,53%), por conta das altas em energia elétrica (6,05%) e carnes (6,89%). Já a menor variação foi em Brasília (0,65%), principalmente em função da queda de 0,62% nos preços da gasolina.

No acumulado do último trimestre, a Região Metropolitana de Porto Alegre teve variação de 3,04% e, em doze meses, a variação foi de 3,96%. Em ambos os indicadores, a região da capital gaúcha não ficou entre as que tiveram maior alta, apesar do crescimento significativo em dezembro.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA-15 é considerado uma prévia da inflação e difere do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA pelo período de coleta que abrange, em geral, do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência e na abrangência geográfica.

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. A metodologia é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.