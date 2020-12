Petróleo fecha em queda de mais de 2% com novas dúvidas sobre Covid-19

As dúvidas geradas pelas mutações apresentadas pelo novo coronavírus alimentaram as dúvidas dos investidores sobre o ritmo de recuperação da economia mundial nos próximos meses e derrubaram os preços do petróleo no mercado internacional.

O contrato para fevereiro do WTI negociado na Nymex fechou em queda de 2,58% (US$ 1,27), a US$ 47,97 por barril, enquanto o Brent para o mesmo mês comercializado na Intercontinental Exchange (ICE) também baixou 2,58% (US$ 1,35), para US$ 50,91 por barril.

"O mercado elevou os preços do petróleo nas últimas semanas pensando que a pandemia estava ficando sob controle devido ao surgimento da vacina", observa a Rystad Energy. "No entanto, os preços estavam altos demais em relação à incerteza, o que explica a queda acentuada quando o primeiro revés apontou hoje."

Para o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, a recuperação dos mercados de petróleo globais tem sido mais lenta do que se esperava e deverá demorar dois a três anos. Segundo a Reuters, Novak disse hoje que a produção de petróleo deverá ser restaurada em linha com o aumento na demanda, mas provavelmente não resultará em excesso de oferta.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Agência Estado