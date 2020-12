Bares e restaurantes gaúchos estão entre os mais cadastrados no Pix, diz Abrasel

Pelo menos 73% dos bares e restaurantes gaúchos já se cadastraram no Pix, ferramenta de transferência bancária lançada em novembro pelo governo federal. As informações são de pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), divulgada nesta segunda-feira (21).

Segundo a Abrasel, o índice de adesão no Rio Grande do Sul é maior que a média nacional, que registra 62% de estabelecimentos que trabalham com o sistema. Destes, 61% já receberam via Pix.

Contudo, mais da metade (53%) dos empreendimentos no Brasil afirmam que a procura ainda é pequena. Cerca de 71% ainda não incentivam o uso do Pix, enquanto apenas 12% colocaram sinalização para os clientes.

Entre as barreiras para aderir ao sistema, os empresários entrevistados afirmam que o Pix não está integrado ao sistema da loja (43%) e não há clareza nas taxas cobradas na transação (42%). Além disso, os proprietários temem a possibilidade de fraude (28%) ou erros na transferência (21%).

Segundo nota da Abrasel, a plataforma ainda precisa de melhorias para a implementação em bares e restaurantes. Para o presidente do Conselho Fiscal da entidade, João Alberto Cruz de Melo, a plataforma não é prática devido à quantidade de passos exigidos para a transação. "Com todas estas etapas, o processo prejudica o andamento da fila no balcão", relata, em nota.