Desconhecimento de gerentes de bancos é desafio para o Pix

A falta de conhecimento entre os gerentes dos bancos ainda é um desafio na adaptação dos sistemas de empresas de médio porte para aceitação do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), avalia o diretor executivo para varejo e distribuição da Totvs, Elói Prado de Assis. "Temos recebido uma demanda pesada de todos os cantos. Mas ainda tem muita gente que está tendo fricção no momento de ligar para o banco e pedir a chave do API do Pix, porque o gerente muitas vezes não sabe muito bem o que é ou como conseguir", afirmou o executivo.

API é a sigla, em inglês, para Interface de Programação de Aplicativos e se refere a um conjunto de protocolos que permite a conexão entre sistemas, para que estes consumam ou troquem informações de maneira padronizada. Para Assis, o movimento acaba atingindo mais os negócios de médio porte porque são grandes demais para conseguir atuar apenas com o QR Code e pequenos demais para ter uma equipe interna reservada apenas para a adaptação de seus sistemas ao Pix.

Segundo Ivo Mósca, coordenador da subcomissão de pagamentos instantâneos e porta-voz do grupo de segurança da Febraban, o motivo do atrito é a padronização dos sistemas, que ainda não está completamente implementada no mercado. "Dada a grande evolução dos sistemas de API, temos o desafio de encontrar, no mercado, quais são as companhias com os sistemas mais avançados ou que ainda estão na primeira versão. Por isso a padronização é importante", afirmou o executivo.

Segundo Mósca, é por esse motivo que a expectativa de que estes primeiros meses sejam de aprendizado. "É muito comum o cliente ter um relacionamento comercial, mas o gerente não necessariamente ser um especialista em Pix. Por isso estamos integrando equipes neste momento, para auxiliar no processo de automação de sistemas", disse.

A tendência, segundo os executivos, é de que os sistemas das empresas estejam implementados de maneira mais disseminada ainda no primeiro semestre de 2021. Para Carlos Brandt, chefe adjunto do departamento de competição e de estrutura do mercado financeiro do Banco Central, a adesão das companhias ao novo sistema acontecerá de maneira gradativa.

"A dinâmica de inserção das empresas, de forma geral, principalmente das companhais que precisam de uma conexão com instituição financeira e de pagamento para alimentar seu sistema de automação comercial, tem um ritmo próprio", disse o executivo.

Por enquanto, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central só está disponível para transferência entre pessoas e empresas, pagamentos de compras e das GRUs (guias de recolhimento da União.

