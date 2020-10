Comércio tem alta de 3,4% em setembro, o 5º mês seguido com resultado positivo

Após registrar a segunda maior alta mensal em agosto, o mês de setembro para o comércio brasileiro também foi de resultado positivo. Pesquisa da Serasa Experian mostra que, em setembro, o comércio no País teve alta de 3,4%, ante 5,8% em agosto. O resultado significou o quinto aumento mensal consecutivo do setor, que vem se recuperando gradualmente a partir das flexibilizações para o funcionamento das atividades.

Veículos, motos e peças (5,8%) foi o setor comercial que registrou a maior taxa positiva, seguido por eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática (3,5%) e material de construção (3,3%). Já combustíveis e lubrificantes (0,1%) apresentou a menor taxa, ainda que o setor tenha saído do negativo na comparação com agosto (-1,3%).

Na comparação com setembro de 2019, o comércio segue no prejuízo, com variação anual de -10,6%. Abaixo, confira a variação mensal do comércio em 2020, conforme as apurações da Serasa Experian: