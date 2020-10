Ouro fecha em leve queda, pressionado em dia de apetite por risco no exterior

O ouro encerrou a sessão desta sexta-feira (16) em leve queda. Aproveitando a tendência de recuperação das bolsas estrangeiras, investidores se ampararam em dados bem recebidos da economia americana e na possibilidade da Pfizer distribuir sua vacina experimental contra a Covid-19 em caráter emergencial e migraram para ativos de risco, prejudicando a demanda por porto seguros, como o metal precioso.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro fechou em baixa de 0,13%, a US$ 1. 906,40 por onça-troy. A variação semanal também foi negativa, mas em maior grau: 1,04%.

O pregão de apetite por risco derrubou a cotação do ouro ao longo do dia. Entre as notícias que induziram o movimento, estão o avanço de 1,9% nas vendas no varejo americano em setembro ante agosto, bem acima da previsão de alta de 0,7%, e a informação de que a Pfizer pretende pedir autorização para distribuir a vacina contra a Covid-19 em caráter emergencial já no final de novembro.

O fechamento negativo para a semana, por outro lado, se deve à dificuldade do ouro em atrair investidores, apesar do repique de casos de coronavírus. "Apesar dos novos temores em meio a infecções por Covid-19 em rápido aumento em muitas partes do mundo, os contratos de ouro e prata permaneceram limitados", dizem analistas do Julius Baer, em nota. "O foco dos mercados mudou para as perspectivas da política monetária dos Estados Unidos, e acreditamos que isso não fornecerá um gatilho iminente para outro movimento importante dos metais", acrescentam.

Agência Estado