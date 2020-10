Entidades empresariais fazem campanha pela socialização em bares e restaurantes

Entidades empresariais do Rio Grande do Sul se uniram para desenvolver uma campanha pela socialização em bares e restaurantes. Participam a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), o Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/RS) e a Associação do Comércio do Mercado Público Central de Porto Alegre (ASCOMEPC).

Os representantes das entidades defendem que os estabelecimentos estão prontos para atender o público de forma segura na pandemia da Covid-19. Assim o objetivo da campanha é estimular a população a socializar nos estabelecimentos.

Os empresários de bares e restaurantes ainda afirmam que necessitam do apoio da sociedade para seguir funcionando, assim como todas as demais cadeias produtivas. A ACPA ressalta, em nota, que "por trás do negócio há centenas de empregos, que dependem do consumo para se manterem".

A campanha será lançada nas redes sociais das entidades participantes. Com o prosseguimento do cronograma, será expandida para outros meios de comunicação.