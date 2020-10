Cielo abre 57 vagas para consultores de negócios no RS

A Cielo, empresa de pagamentos eletrônicos, abriu 57 vagas no Rio Grande do Sul para o cargo de consultor de negócios. A maioria das vagas são em Porto Alegre, com 28. As demais são em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão.

Os pré-requisitos estabelecidos pela Cielo são: ter carro próprio e CNH B válida e regularizada e disponibilidade para viagens na região de atuação (exigida em regiões específicas). Experiência no mercado de cartões/adquirência é um diferencial. A companhia oferece um pacote de benefícios como vales refeição, alimentação e transporte; assistência médica e odontológica; previdência privada e seguro de vida. Além de remuneração variável mensal, há remuneração variável anual (PPR).

https://lnkd.in/dMDcUFe Os interessados podem se candidatar por meio da página da Cielo no Gupy:. As vagas estarão abertas até dia 23 de outubro. O processo de seleção será totalmente virtual e conta com testes, dinâmicas em grupo e entrevista. Os selecionados passarão por uma trilha de treinamentos.