ADVB/RS divulga vencedores do Prêmio Exportação 2020

A Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS) divulgou os vencedores do 48º Prêmio Exportação RS. Principal prêmio da área de comércio internacional no Estado, reconhece o trabalho das empresas que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias de comércio exterior.

O evento de entrega vai ocorrer presencialmente no dia 1º de dezembro, das 17h às 21h, no Parque da ADVB/RS, no bairro Praia de Belas em Porto Alegre. Além disso, a cerimônia será transmitida ao vivo e com tradução para inglês. Em caso de chuva, a data será transferida e avisada com antecedência.

Os vencedores são escolhidos pelo Conselho do Prêmio Exportação RS, formado por líderes de 16 instituições ligadas ao cenário exportador gaúcho: Apex-Brasil, ADVB/RS, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Farsul, Federasul, Fecomércio-RS, Fiergs, Hub Transforma RS, Lide RS, Porto do Rio Grande, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Sebrae RS e Ufrgs.

Confira a lista dos premiados