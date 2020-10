Ibovespa pega carona com melhora das bolsas no exterior e supera os 99 mil pontos

Nos Estados Unidos, O Índice Bovespa pega carona na melhora recente das bolsas no mercado internacional e opera em alta moderada nesta primeira hora de negociação, oscilando no patamar acima dos 99 mil pontos. A alta ainda é considerada frágil, uma vez que o cenário externo é carregado de incertezas e o dia ainda reserva o vencimento do mercado de Ibovespa futuro e opções sobre o índice.os índices da Bolsa de Nova Iorque abriram em alta leve, em busca da recuperação das perdas da véspera, em um dia de balanços corporativos importantes.

Às 11h08min desta quarta-feira (14) o Ibovespa subia 0,90%, aos 99.387 pontos, tendo como destaque novamente as ações do setor varejista, com Magazine Luiza subindo mais de 3%. Em Nova Iorque, o índice Dow Jones avançava 0,12%, ante 0,14% do S&P500 e 0,25% do Nasdaq.

cenário eleitoral Nos Estados Unidos, persistem as preocupações com o, o pacote fiscal e a pandemia, em um cenário de início da safra de balanços corporativos. Nesta quarta-feira (14), o destaque são os bancos. O Wells Fargo teve lucro líquido de US$ 2,04 bilhões no terceiro trimestre, número que frustrou analistas. Mas a receita, de US$ 18,86 bilhões, veio acima das projeções. Já o Bank of America teve lucro líquido de US$ 4,9 bilhões no período, acima do esperado, enquanto suas receitas frustraram. O Goldman Sachs, por sua vez, surpreendeu com lucro (US$ 3,48 bilhões) e receita (US$ 10,78 bilhões) acima do esperado.

No Brasil, destaque para os números do setor de serviço, que tiveram alta de 2,9% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. O resultado de agosto tanto na margem quanto na comparação interanual veio um pouco melhor que as medianas calculadas pelo Estadão a partir de estimativas do mercado financeiro. A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 3,5% em agosto ante julho. Na comparação com agosto de 2019, houve recuo de 10,4% na receita nominal.

Agência Estado