Lide RS realiza Fórum de Desenvolvimento neste sábado em Gramado

Com a presença do governador Eduardo Leite e do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, o Grupo de Líderes Empresariais (Lide RS) realiza no sábado (17), o Fórum de Desenvolvimento Lide Gramado/Canela 2020. O evento, que acontece das 9h às 12h30, na Caza Wilfrido (Estrada da Tapera Italiana, 2300 – Km 4,5, em Gramado), terá foco na retomada da economia no Estado, discutindo temas relacionados ao crescimento econômico.

Estão confirmados para o debate o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni; a presidente do Badesul, Jeanette Lontra; o presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida; o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Angelo Sanches, e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto.

O presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, explica que este evento presencial, com toda a segurança dos protocolos, “é uma maneira de demonstrar à sociedade, aos empresários e lideranças públicas, que a entidade está firme em seu propósito de buscar a retomada das atividades econômicas, abordando temas que visem o desenvolvimento econômico e social do Estado.

O evento terá formato de welcome coffee e duração de 3 horas. Após o encerramento, os palestrantes e convidados serão encaminhados para uma área exclusiva, onde será realizado um almoço com apresentação de atrações oferecidas pela Gramadotur.