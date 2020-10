Serviços de turismo caem 55% em agosto no Rio Grande do Sul

Os serviços ligados ao turismo são os que mais sofrem no Rio Grande do Sul em meio à retomada de atividades após a estabilização de casos na pandemia indicada pelo governo estadual e que permite flexibilizar a operação de segmentos. Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, divulgada nesta quarta-feira (14), aponta recuo de 55,1% no setor turístico em agosto frente ao mesmo mês de 2019.

No ano, o setor amarga queda de 45,5%. Já na média geral dos serviços, o Rio Grande do Sul ficou estável em agosto, com 0,1% de avanço em relação a julho. Já frente a agosto do ano passado, a redução é de 15,1%. No ano, a queda é de 14,5%.

O IBGE relaciona o desempenho do turismo á baixa atividade em restaurantes, hotéis, transporte aéreo, rodoviário coletivo de passageiros, serviços de bufê, agências de viagens e locação de automóveis afeta o conjunto do setor.

A movimentação aérea é um forte termômetro no Estado. O Aeroporto de Porto Alegre teve alta de 420% em transporte de passageiros em agosto em relação a abril, quando estourou a pandemia, mas ante o mesmo mês de 2019, a queda é de quase 80%, indicando lenta retomada.

O volume de serviços no Brasil avançou 2,9% frente a julho, na série com ajuste sazonal. Foi a terceira taxa positiva seguida, acumulando alta de 11,2%, no período, diz o IBGE. Antes disso, entre fevereiro e maio, a perda acumulada chegou a 19,8%.