Ibovespa vai na contramão das bolsas internacionais e opera em baixa

Apesar da sinalização positiva das bolsas internacionais e da queda do dólar em todo o mundo, o Índice Ibovespa contrariou a expectativa dos analistas e abriu em baixa nesta manhã de sexta-feira. Ações do setor financeiro e de commodities puxam a leve correção do indicador, depois de terem sido destaque de alta na véspera, quando o Ibovespa subiu 2,5%.