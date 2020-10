Taurus assina joint-venture com foco na produção de carregadores e componentes

A Taurus, uma das principais fabricantes de armas leves do mundo, e a Joalmi, empresa brasileira com mais de 30 anos de atuação no setor, assinaram nesta quinta-feira (8) um acordo definitivo para criação de uma joint venture que permitirá a fabricação e comercialização de carregadores e outros componentes estampados de armas leves para o mercado nacional e internacional.