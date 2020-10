Venda de veículos bate recorde em setembro

O emplacamento de veículos novos no Rio Grande do Sul em setembro cresceu 17,01% em comparação a agosto, atingindo o maior número do ano até o momento. Ao todo, 14.765 veículos zero quilômetro foram emplacados no Estado em setembro, superando até mesmo as vendas nos meses pré-pandemia - em janeiro foram 14.443, e fevereiro 12.481 unidades. Nacionalmente, o crescimento perante agosto foi de 9,55%. Os dados foram divulgados pela Fenabrave/Sincodiv-RS.

As vendas de automóveis tiveram crescimento de 23,17%, e as de veículos comerciais leves cresceram 23,83%. Outro segmento que teve alta em comparação a agosto foi o de caminhões, subindo 12,48%. Os dois únicos setores que tiveram queda comparado ao mês passado foram o de ônibus (-48,94%, de 94 para 48) e implementos rodoviários, como reboques e carrocerias (-8,24%, de 376 para 345).

Na comparação de janeiro a setembro deste ano com o mesmo período do ano passado, há uma queda de -28,08% nas vendas no Rio Grande do Sul. Em 2019 se registrou 140.597 emplacamentos, e neste ano foram 101.114. A perda é próxima da nacional no período, de -27,77%. No País, o Rio Grande do Sul está em quinto lugar no número de emplacamentos no ano, representando 4,7% do total desde janeiro. Na frente estão São Paulo (22,9%), Minas Gerais (15,7%), Paraná (6,4%) e Santa Catarina (4,7%).

De acordo com Paulo Siqueira, presidente da Fenabrave/Sincodiv-RS, a flexibilização das medidas restritivas em setembro permitiu o crescimento das vendas no mês. Segundo ele, os resultados atingidos pelo setor no mês indicam que é preciso "chamarmos a atenção das autoridades públicas gaúchas quanto à necessidade de se estabelecer meios e entendimentos para evitarmos o risco de nova paralisação de um setor com comprovada capacidade de alavancar a recuperação da economia do Rio Grande do Sul".

O Rio Grande do Sul teve o segundo melhor resultado proporcional entre os estados avaliados, perdendo apenas para Minas Gerais. Entretanto, de acordo com Siqueira, o crescimento mineiro é decorrente das vendas de automóveis e veículos comerciais leves efetuadas para locadoras, e não para um consumidor final.

Crise pode ensinar empresas a serem mais eficientes, acredita Paulo Siqueira

Empresário é o presidente da Fenabrave/Sincodiv-RS

/Roberto Furtado/Divulgação/JC