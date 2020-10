Ibovespa sobe com influência externa, em meio à cautela com cenário doméstico

O Índice Ibovespa registra alta moderada na primeira hora de negociação desta quinta-feira (8) buscando acompanhar a influência positiva das bolsas internacionais. As incertezas do cenário fiscal doméstico persistem entre os investidores e são um limitador a uma recuperação mais consistente, afirmam operadores. No mercado externo, prevalece a expectativa de que os bancos centrais mantenham os estímulos econômicos. Por isso, as bolsas em Nova Iorque abriram em alta, dando continuidade ao otimismo da véspera. Às 11h16min desta quinta, o Ibovespa tinha alta de 0,95%, aos 96.435 pontos. Em Nova Iorque, o índice Dow Jones subia 0,38%, enquanto S&P500 e Nasdaq ganhavam 0,49% e 0,56%, respectivamente. O dólar à vista era cotado a R$ 5,6200, em baixa de 0,09%.

antes das eleições em torno do novo pacote fiscal para os Estados Unidos Donald Trump, Nesta manhã, apenas dois dias após vetar negociações com a oposição, o presidente americano,ressuscitou o tema. Durante entrevista à emissora Fox Business ele disse que "é grande a chance de um pacote fiscal dar certo agora", citando a possibilidade de auxílio de US$ 1.200 por pessoa, além de ajuda financeira a empresas aéreas.

De acordo com Trump, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, estaria interessada em um acordo amplo e as negociações teriam começado a "ficar produtivas". "Voltamos a conversar", afirmou o líder da Casa Branca. Na última terça-feira (6) foi o próprio Trump quem decidiu enterrar a ideia de um novo pacote fiscal, considerado fundamental por economistas e pelo Federal Reserve para apoiar a retomada da economia americana.

Por aqui, destaque para o Ministério da Infraestrutura, que lançou o edital de chamamento público para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos que subsidiem a modelagem da concessão de 17 aeroportos no País. Essa é a primeira fase para a concessão pela 7ª rodada de leilões do setor, prevista para ocorrer em 2022. Entre os aeroportos objetos do edital estão o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e os de Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo.

96.435

Agência Estado