Primeira feira de negócios desde março na Capital, SindExpo é transferida para semana que vem

O primeiro grande evento de negócios a ocorrer de forma presencial em Porto Alegre desde março, a SindExpo foi postergada para a próxima semana. Voltada para síndicos e administradores de condomínios, a feira está marcada para os dias 16, 17 e 18 de outubro na Fiergs.

O evento é tratado tanto pela organização quanto pela Prefeitura Municipal como um teste para ver a viabilidade da retomada de eventos na Capital. No momento, o evento está permitido para ocorrer das 14h às 18h, mas a organização busca a aprovação para o funcionamento também pelo horário da manhã. Para garantir o pleno funcionamento das atividades e buscar esse funcionamento pela manhã, a organização do evento preferiu transferir a data original (9, 10 e 11 de outubro) para a semana seguinte. Junto à SindExpo vai ocorrer o 1º Congresso Gaúcho AssosíndicosRS, voltado a boas práticas sindicais.

De acordo com a diretora da SindExpo, Ana Paula Franco, os protocolos de segurança do evento são semelhantes aos implantados na Alemanha – e que coincidem em muitos pontos com os protocolos estabelecidos pelo governo do Rio Grande do Sul. A definição, após reunião com a prefeitura, é que o evento terá 35 expositores, com a permissão de cem pessoas circulando na feira por hora. “A nossa feira vai ser responsável pela liberação das feiras de médio porte”, explica Ana Paula. “Como é um evento de formato teste, tem que ter muito cuidado e fiscalização, e a gente vai provar e fazer mais que o esperado para mostrar que o setor de eventos tá pronto. A gente se adapta”, completa.

Além da aferição de temperatura para todos os participantes, o cadastramento será sem contato e via celular, e os expositores devem trocar máscaras a cada duas horas. A entrada para o congresso não será a mesma para a feira, visando maior segurança e controle do público transitando, e será feita uma sanitização de 15 minutos entre cada evento da programação. Fora da programação presencial, o público que ficar em casa também pode ter acesso aos conteúdos das palestras. “Vai ser uma feira muito completa, e vai ser híbrida. Vamos transmitir via stream pelo canal do YouTube”, diz Ana Paula.