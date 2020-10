Instalação de vigas em viaduto da ponte do Guaíba terá alterações no trânsito

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) inicia, nesta quinta-feira (8), a instalação das vigas do viaduto que fará a ligação da BR-116 e a BR-290 com a nova Ponte do Guaíba, em Porto Alegre. A obra será na região da Ilha Grande dos Marinheiros, no km 99 da rodovia, e foi dividida em seis etapas. Por conta dos trabalho, o trânsito no trecho sofrerá alterações até o 23 de outubro - Veja abaixo.

Os motoristas deverão redobrar a atenção à sinalização no trecho da rodovia. O Dnit informa que poderá haver interferências pontuais e até interrupções no tráfego, com desvios e estreitamentos de pista. Em caso de chuva ou vento forte, as atividades serão transferidas.

O km 99 da BR-116/BR-290 também está recebendo pavimentação e sinalização. Segundo o órgão, mais de dois quilômetros de pista já estão com o pavimento concluído e a pintura da sinalização foi finalizada em mais de um quilômetro. A expectativa do Dnit é liberar a travessia parcialmente ao tráfego em novembro.

Como será o cronograma de obras: