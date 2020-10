Ibovespa abre em alta repercutindo trégua na política e exterior positivo

A paz selada na noite de segunda-feira entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, dá fôlego ao Índice Bovespa na manhã desta terça-feira (6) com o investidor atento à promessa de avanço das reformas estruturais. Ontem o índice já havia subido 2,21%, superando a marca dos 96 mil pontos, e hoje tem como "meta" o patamar dos 98 mil pontos.

A trégua no cenário político começou com a sinalização de que o governo manterá o respeito ao teto de gastos na busca pelo financiamento do programa Renda Cidadã e foi coroado pelo jantar entre Maia e Guedes, no qual ambos se comprometeram a dar andamento à agenda econômica no Congresso. Maia pediu desculpas a Guedes por declarações recentes, como a que definiu o ministro da Economia como "desequilibrado". Já Guedes prometeu que "estamos voltando aos trilhos da reforma."

em meio ao alívio com a alta hospitalar do presidente Donald Trump No exterior, os índices futuros das bolsas de Nova Iorque operam majoritariamente em alta nesta manhã,e diante da divulgação de pesquisas eleitorais apontando para o aumento da vantagem do candidato democrata, Joe Biden. Estão no radar ainda as negociações no Congresso americano em torno de novo pacote de incentivos à atividade econômica. Segundo fontes, a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, afirmou hoje que as negociações com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, sobre uma nova rodada de estímulos fiscais estão avançando "muito lentamente".

Às 10h45min desta terça, o Ibovespa registrava 96.851 pontos, em alta de 0,79%. Em Nova Iorque, os futuros do índice Dow Jones e do S&P500 avançavam 0,50% e 0,18%, respectivamente. Já o Nasdaq realizava lucros e perdia 0,18%. Na Europa o sinal é majoritariamente positivo, depois que a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que a autoridade monetária está preparada para injetar novos estímulos da economia da região.

Agência Estado