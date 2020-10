Ouro fecha em baixa com apreciação do dólar, mas sobe mais de 2% na semana

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O contrato futuro mais líquido de ouro fechou em queda nesta sexta-feira (2) corrigindo parte da alta de 1% da véspera. O metal chegou a subir na sequência da notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contraiu o coronavírus, mas perdeu força ao longo da sessão, acompanhando o fortalecimento do dólar.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro encerrou em baixa de 0,45%, a US$ 1.907,60 a onça-troy, mas subiu 2,22% na semana.

O metal precioso tem ficado bastante sensível ao comportamento do dólar, operando na direção contrária da divisa norte-americana. Hoje, com a valorização da moeda dos EUA, o ouro acabou não sustentando a alta observada logo após a confirmação da infecção de Trump. Para o analista Edward Moya, da Oanda, a commodity deve conseguir se manter acima da marca de US$ 1,9 mil a onça-troy em curto prazo.

"O ouro deve prosperar na próxima semana, enquanto investidores esperam para ver o quão grave é o caso de coronavírus do presidente Trump, quantos funcionários importantes foram expostos, se um relatório decepcionante do Payroll pressionará o Congresso a romper o impasse por um novo pacote e se o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e o Banco Central Europeu (BCE) indicarão se estão prontos para aumentar comrpas de ativos", avalia.

Agência Estado