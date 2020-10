Ibovespa oscila perto da estabilidade com foco em indicadores e eleição nos EUA

representado pela infecção do presidente Donald Trump pela Covid-19, A melhora das bolsas de Nova Iorque pouco depois da abertura estimulou uma reação do Índice Bovespa, que virou para o positivo, mas mostra pouco fôlego para se sustentar. Lá fora, os mercados tentam lidar com o adicional de incertezaao mesmo tempo em que indicadores econômicos importantes são divulgados.

além da frustração com os dados fracos do relatório de empregos (payroll). Mais cedo, as bolsas americanas chegaram a mostrar queda que superaram os 2%, no caso do Nasdaq, repercutindo a notícia dada por Trump na madrugada,Mais recentemente, no entanto, as quedas se desaceleraram com dados econômicos mais positivos e com a expectativa de acordo para um pacote fiscal nos EUA.

As encomendas à indústria dos Estados Unidos tiveram crescimento de 0,7% em agosto na comparação com julho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta um pouco maior, de 0,8%. Excluindo-se transportes, a alta nas encomendas ficou também em 0,7% ante o mês anterior. Já o índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos subiu de 74,1 em agosto para 80,4 na leitura final de setembro. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 79.

Às 12h25min, o Ibovespa operava em leve queda de 0,25%, aos 95.241 pontos. Em NY, o índice Dow Jones recuava 0,84%, o S&P500 perdia 0,78% e o Nasdaq, 0,98%. O dólar à vista era negociado a R$ 5,6309, em baixa de 0,41%. No mercado futuro, a divisa para liquidação em novembro recuava 0,23%, aos R$ 5,6355. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 4,60%, ante 4,61% do ajuste de ontem.

voltou a rebater críticas a sua escolha pelo desembargador Kassio Marques para a vaga na Corte, No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou pela manhã que a indicação para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal (STF) foi "crucial" e que, como mandatário, pode "voltar atrás" em suas decisões. Em conversa com apoiadores, o chefe do Executivo, no entanto,oficializada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.

95.241

Agência Estado