Concessão de crédito de março a setembro vai a R$ 2,2, trilhões, diz Febraban

As concessões de crédito entre o dia 1º de março a 18 de setembro somaram R$ 2,2 trilhões, incluindo contratações, renovações e suspensão de parcelas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban. Os números, segundo a entidade, incluem aqueles oficiais divulgados pelo Banco Central (BC) para março a agosto, de R$ 2 trilhões e, ainda, os dados consolidados pela Febraban até o dia 18 de setembro, considerando apenas as operações no segmento livre de crédito para pessoa jurídica, que já somam R$ 204,5 bilhões. Em pessoa física, os números de agosto consideram o imobiliário, mas não as operações de crédito rotativo.