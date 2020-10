Bolsas da Ásia: Tóquio fecha em queda, com incerteza após Trump anunciar Covid-19

após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que está com Covid-19. Em um dia ainda com feriados e mercados sem operar em vários países da Ásia, entre eles a China, a Bolsa de Tóquio fechou em baixa. O quadro nesta sexta-feira foi de menor apetite por risco, diante da maior incertezaOs mercados na China, em Hong Kong, em Taiwan e na Coreia do Sul estavam paralisados por causa de feriados. No Japão, a praça da capital voltou a operar, após o pregão da quinta-feira ter sido cancelado devido a um problema técnico.

O índice Nikkei fechou em baixa de 0,67%, em 23.029,90 pontos, com investidores em Tóquio atentos a eventuais mudanças no quadro político em Washington, durante a corrida presidencial, e também na postura de Trump sobre a Covid-19. A notícia fortaleceu o iene, o que tende a pressionar ações de exportadoras japonesas.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 1,39%, em 5.791,50 pontos. A novidade sobre Trump também prejudicou o apetite por risco na Bolsa de Sydney, com especulações sobre incertezas no quadro político e eventual adiamento do processo eleitoral, segundo Shane Oliver, economista-chefe da AMP Capital. Entre os setores, o de energia se saiu pior na bolsa australiana, enquanto entre as mineradoras BHP teve queda de 3,2% e Fortescue, de 3,6%.

Agência Estado