Expointer fecha com as presenças de Tereza Cristina e Mourão

Com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nesta sexta-feira, e do vice-presidente, Hamilton Mourão, no domingo, a Expointer Digital 2020 se encerra neste final de semana - com sucesso já garantido. O tradicional desfile dos campeões não ocorrerá, mas dará lugar a uma grande apresentação de cavalos, ovinos e bovinos de leite que tornaram possível a realização do evento.

"Além de termos feito uma feira histórica, não deixamos passar em branco os 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil", destaca Leonardo Lamachia, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), uma das entidades mais empenhadas na realização da edição digital deste ano

Com menos animais presentes e representantes de poucas raças, o tradicional desfile dos grandes campeões dará lugar a participação também de animais não premiados. "É uma forma de valorizar aqueles que se dispuseram a vir a Esteio, com todos os percalços do atual momento", explica o subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Arthur Martins.

Enquanto Tereza Cristina participa de um série de eventos ao longo do dia em Esteio, Mourão participará da premiação da Morfologia do Cavalo Crioulo, em evento organizado pela ABCCC.