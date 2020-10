Shoppings pedem a Marchezan reabertura de lojas aos domingos e ampliação de horário

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Defendida por entidades representativas do comércio desde agosto, a abertura dos shopping centers aos domingos e a extensão do horário de funcionamento foram solicitadas formalmente pela Associação Brasileira de Shopping Center (Abrasce) ao prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, por meio de ofício encaminhado na quarta-feira (30). O setor busca a retomada da abertura das lojas em todos os dias da semana e durante 12 horas por dia, e reforça a urgência da medida para garantir a sobrevivência econômica e manutenção dos empregos.

O documento, assinado pelo presidente da Abrasce, Glauco Umai, reforça que o segmento demonstrou que estava pronto para voltar a operar mediante todos os protocolos de segurança e vem cumprindo rigorosamente as exigências necessárias, como uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel 70%, aferição de temperatura, controle de fluxo, higienização constante, entre outras.

Agora, passado o período de organização e adequações, o setor entende ser possível estender o funcionamento aos domingos e no horário adotado antes da pandemia. "O funcionamento nos domingos e a extensão desse horário são medidas de absoluta necessidade e urgência, tanto para os empreendimentos, assim como para os milhares de lojistas que têm lutado para a sobrevivência econômica e, consequentemente, para a manutenção dos empregos diretos e indiretos gerados por todo setor", aponta o texto.

A Abrasce destacou ainda que os estabelecimentos estão operando com regras de distanciamento para não causar aglomerações e que essas medidas, bem como a ampliação de horário para vendas ajudarão a manter o controle e a dispersão dos clientes, especialmente diante da proximidade das datas comemorativas de final do ano. "Ressaltamos que continuamos trabalhando para que a reabertura dos shoppings continue sendo com cautela, serenidade e responsabilidade, trabalhando arduamente para operar e contribuir para o desenvolvimento dos municípios onde estamos inseridos", finaliza o documento.