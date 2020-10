Feira gratuita e virtual sobre franchising acontece em Porto Alegre na quinta-feira

Acontece, na próxima quinta-feira (8), a nova edição da Feira Virtual de Franquia. O evento gratuito já "percorreu" as capitais São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba, e chega agora ao Rio Grande do Sul no formato online.

A modalidade virtual da feira teve sua primeira edição em julho e segue percorrendo as principais capitais brasileiras para difundir o franchising e incentivar o empreendedorismo. O evento foi dividido em regiões buscando potencializar os leads e auxiliar as marcas no direcionamento de regiões que tenham espaço para crescer.

Durante a feira, o investidor tem a oportunidade de participar de uma videoconferência através da plataforma Zoom com consultores de diferentes marcas. A reunião ocorre com um consultor disponível para tirar dúvidas sobre o investimento. É possível fazer perguntas e participar de quantas reuniões desejar.

Mais de 30 marcas participam das reuniões virtuais: Acquazero, Arcelormittal, Bellaza, Brasil Nutri Shop, Chef Gourmet, Chicken in House, Cor e Unha, Encontre Sua Viagem, Empreendedor, Farmácia São Raphael, Fini, Finnance Seu Credito, HC Idiomas, Home Angels, Jumper, Mardelle, Mary Help, Maybelline New York, Mazze, Medicao, Nação Verde, Nakamura Fight Wear, Number One Chicken, Piticas, Primeiro Mundo, Pizza Creck, QCarreira, Quisto Corretora, Rap Chef, Rap Chef Premium, Startup Win, Suav, Ultragaz, US Franchising, X-Costela & Cia, Woie Mobilidade Sustentável. Os encontros geram oportunidades de negócios com investimento inicial que varia de R$3 a R$ 600 mil.

site oficial da Feira Virtual de Franquia Para participar é necessário realizar o cadastro no, escolher as marcas de interesse e os horários para a reunião. O portal ainda disponibiliza e-books gratuitos com temas variados para que o investidor entenda um pouco mais sobre o mercado.

As próximas edições estão marcadas para o dia 10 e 24 de novembro, respectivamente em Salvador e Recife, e o dia 8 de dezembro, em São Paulo. Os participantes dos eventos promovidos pela Feira Virtual de Franquia em qualquer localidade do Brasil prevista no cronograma ganharão um bônus do curso que poderá ser visto por 7 dias.