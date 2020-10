Dólar tem queda leve com otimismo externo e cautela local

O dólar opera em leve baixa nesta quinta-feira (1º) em meio ao apetite por ativos de risco no exterior. Mas a moeda americana se fortaleceu ante o real, de forma pontual, diante do impasse sobre as fontes de financiamento do Renda Cidadã em meio a cautela política e fiscal. Os desdobramentos da briga entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão no radar dos investidores também.

O novo aumento de mortes diárias por Covid-19 no País acima de mil, na quarta-feira, apoia ainda desconforto sobre o ritmo da recuperação interna e o investidor deve acompanhar nesta manhã webinar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (10h). No exterior, o otimismo predomina nas bolsas, em meio a esperanças de um acordo político para novos estímulos nos EUA, enquanto o dólar está fraco ante pares principais e moedas emergentes e ligadas a commodities em dia de feriados na China, Taiwan e Coreia do Sul.

Às 9h31min desta quinta, o dólar à vista voltava a recuar 0,15%, a R$ 5,6097, após viés de alta pontual à máxima de R$ 5,6197 (+0,02%). O dólar futuro de novembro recuava 0,04%, a R$ 5,6125, ante máxima em R$ 5,6230 (+0,15%).

Agência Estado