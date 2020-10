Mapa investiga sementes misteriosas vindas da China

O Ministério da Agricultura (Mapa) está investigando sementes vindas principalmente da China e entregues em diferentes endereços pelo Brasil. Os pacotes são enviados pelo correio como brindes de outras compras feitas pela internet ou mesmo de forma aleatória, sem que o destinatário tenha pedido nada no exterior.

Em Santa Catarina, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola (Cidasc) chamou os pacotes de "brindes perigosos", já que o primeiro registro ocorreu com um destinatário de Jaraguá do Sul que havia comprado um objeto de decoração pela internet e, junto com a encomenda, "ganhou" as sementes. Outros pacotes distribuídos pelo estado contêm até mesmo a descrição do conteúdo interno como "joias". Em geral, as embalagens não são completamente identificadas.

Só no Paraná, outro estado entre os primeiros a emitir um alerta sobre as sementes misteriosas, no dia 18 de setembro, 14 pacotes foram recolhidos -seis deles de moradores de Curitiba. Grande parte apareceu sem que o recebedor tenha solicitado qualquer encomenda. O Ministério e os órgãos estaduais têm orientado para que o material não seja aberto,

A introdução de plantas não nativas no Brasil representa riscos especialmente para o meio ambiente e a agricultura, já que pode haver necessidade de controle com agrotóxicos, levando a uma maior contaminação ambiental e ao aumento de custos na produção. "Isso gera impacto direto nas cadeias de produção vegetal e, consequentemente, na economia", ressalta Renato Blood, gerente de Sanidade Vegetal da Adapar.

O plantio das sementes pode representar perigo mesmo que elas pareçam sadias. "Muitas das pragas e doenças que elas podem conter são invisíveis a olho nu, e somente podem ser detectadas por meio de análises laboratoriais", afirma o coordenador do Programa de Certificação, Rastreabilidade e Epidemiologia Vegetal da Adapar, Juliano Galhardo.

Outros países do mundo, como Portugal e Canadá, também já emitiram alertas sobre o recebimento de sementes da Ásia. Em julho, agricultores dos Estados Unidos denunciaram o caso. Autoridades do país cogitam a hipótese de vendedores chineses usarem dados e endereços de consumidores americanos que compram pela internet para fazer vendas falsas, e, com isso, aumentar a classificação positiva dos seus produtos em sites de compra e venda.