Latam assina acordo para crédito de US$ 2,4 bilhões

A Latam, em processo de recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos, comunicou que assinou ontem o acordo DIP - modelo de financiamento que dá preferência de pagamento a quem ajudou a empresa no momento de dificuldade - para captar US$ 2,4 bilhões com credores e acionistas.

"De acordo com os termos da aprovação judicial e para os fins a que foi implementado, as diferentes partes envolvidas no financiamento DIP assinaram nesta data um acordo de crédito sujeito às leis do Estado de Nova York, Estados Unidos", diz a empresa no comunicado.

Em entrevista recente, Jerome Cadier, presidente da Latam no Brasil, disse que a companhia aérea "pode voltar a focar no negócio" agora que a questão do financiamento foi resolvida. "Agora conseguimos voltar nosso foco para o crescimento, aumento de frequência e de destinos", comentou. Em um primeiro momento, a proposta havia sido negada pela Justiça americana.