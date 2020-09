Estrangeiro aumenta posição 'vendida' em taxa de juro futuro

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro aumentaram na segunda-feira (28) as posições líquidas vendidas em taxas/compradas em PU (aposta na queda da taxa Selic), passando de 2.696.740 para 3.129.922 contratos em aberto, uma alta de 433.182 contratos. As informações são da B3.

Já os investidores locais reduziram as posições líquidas vendidas em taxa, passando de 3.435.135 para 2.717.390 contratos em aberto, com menos 717.745 contratos. Na contraparte, os bancos também reduziram a posição líquida comprada em taxa, com baixa de 281.860 contratos, passando de 5.862.510 para 5.580.650 contratos em aberto.

Agência Estado