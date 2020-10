O segmento de vendas diretas, também conhecido como porta a porta, se adaptou rapidamente à nova realidade imposta pela pandemia de Covid-19 no Brasil. Em julho, o resultado do trabalho de 4 milhões de pessoas que vivem do modelo superou em 38,9% os números registrados no mesmo período de 2019. No acumulado do semestre, o crescimento girou em torno de 3% quando comparado aos seis primeiros meses do ano passado. Com isso, o setor foi um dos poucos do comércio a registrar crescimento no período.

De acordo com a presidente executiva da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (AbeVD), Adriana Colloca, a digitalização já estava em curso no setor, mas foi acelerada. A necessidade de isolamento social levou representantes das marcas a divulgarem os produtos pelas mídias sociais, aplicativos e internet, o que garantiu um "desempenho muito bom" nos últimos meses. "O segmento continua a ser uma excelente opção de empreendedorismo, especialmente para aqueles que ficaram sem emprego ou perderam suas rendas".

Segundo levantamento recente da entidade, o número de revendedores teve um salto de 21% na comparação entre os meses de julho de 2019 e 2020.

De acordo ela, o novo modelo também tem garantido que a população continue a ter acesso aos produtos, respeitando os protocolos recomendados por órgãos de saúde para conter o avanço do novo coronavírus. "Com o isolamento social, as pessoas precisaram de produtos que fossem entregues em casa com toda a conveniência e comodidade", observa Adriana.

Segundo a presidente da entidade, a maior parte das categorias ampliou as vendas. "Observamos que as vitaminas e suplementos tiveram resultados muito bons", ressalta a presidente da AbeVD. Utensílios domésticos, objetos para o lar e cuidados pessoais também foram destaque. "A categoria de roupas e vestuários foi a que menos cresceu", pondera a dirigente.

Dados da AbeVD mostram um momento bastante positivo para o setor de expansão e inovação. "Mais do que nunca, a venda direta é uma excelente opção de negócio para quem quer empreender e precisa de uma renda adicional, com baixo risco e baixo custo de entrada", reforça Adriana. "Já vínhamos incentivando a força de vendas para o uso de ferramentas digitais. Com a possibilidade de ser feita de forma online, rompemos a barreira geográfica."

Com a possibilidade do relacionamento de vendas acontecer online, o segmento tem experimentado a conquista de novos consumidores e uma maior divulgação dos produtos. "É o que chamamos de Social Selling - a venda direta acompanhando as tendências da sociedade e das relações em geral", observa Adriana. "Se as relações estão cada vez mais digitais, a venda direta segue esse caminho."

Mais de 50% das vendas ocorreram por meios digitais

Modelo deve se somar às vendas presenciais

AFAGEN VIA VISUALHUNT/DIVULGAÇÃO/JC

Apesar do momento difícil da economia brasileira, a presidente da AbeVD afirma que o segmento de vendas diretas tem perspectivas positivas para o segundo semestre. "O consumidor sempre continuará optando por comodidade, conveniência, atendimento diferenciado e produtos de qualidade", avalia Adriana Colloca. A era da digitalização veio para ficar, afirma a dirigente. No pós-pandemia, o novo modelo deve se somar às vendas presenciais. De acordo com pesquisa realizada pela AbeVD, as vendas diretas tiveram engajamento de 20,6% na internet, 18% no WhatsApp e 14,9% nas mídias sociais. Ou seja, mais de 50% das vendas realizadas pelos empreendedores independentes ocorrem em meio digital. O WhatsApp é a ferramenta mais utilizada de comunicação com os clientes. Já as redes sociais, além de atuarem como canal de vendas, também estabelecem o contato e o relacionamento com o cliente, já que as relações pessoais estão no centro do negócio, o que também viabiliza a utilização do canal da venda direta como preferência na aquisição de um produto em vez de ir a um centro de compras. O processo de digitalização do setor ocorreu por meio da otimização de processos, convergindo para determinadas ferramentas digitais que ofereçam tecnologia e auxiliem os empreendedores em suas funções, como plataformas de treinamento, kits de materiais de comunicação, atendimento individual e especializado que atendam às necessidades de diferentes perfis de empreendedores. Um esforço também bastante comum é o dos empreendedores independentes, que utilizam suas próprias mídias sociais para gravarem vídeos, outros para enviar informações pelo WhatsApp, fazendo demonstração, explicando suas funcionalidades e dando dicas. "Assim, alcançam maior escala de vendas reforçando o empreendedorismo da rede", aponta a presidente da AbeVD.

