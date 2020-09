Bolsas de NY fecham em forte alta com otimismo por nova rodada de estímulos

As bolsas de Nova York fecharam com ganhos consideráveis nesta segunda-feira (28) recuperando parte das fortes perdas registradas na semana passada. Investidores reagiram com otimismo aos acenos da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, de que as negociações por uma nova rodada de estímulos fiscais podem ser retomadas, após o impasse dos últimos meses.

O índice Dow Jones encerrou em alta de 1,51%, a 27.584,06 pontos. O S&P 500 avançou 1,61%, a 3.351,60 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 1,87%, a 11.117,53. Entre os setores, o bancário apareceu como destaque, com Morgan Stanley (+2,85%) e Citigroup (+3,14%) na liderança do movimento. As gigantes da tecnologia também tiveram bom desempenho, com Apple saltando 2,39% e Amazon ganhando 2,55%.

O rali foi desencadeado pela declaração de Pelosi de que os democratas estão dispostos a manter a proposta por um pacote fiscal abaixo dos US$ 3,4 trilhões, em uma concessão aos republicanos, que criticam os esforços da oposição por implementar uma legislação robusa e abrangente. "Eu acredito que podemos chegar a um acordo", disse a deputada californiana ontem.

Na avaliação do BBH, os indicadores mais recentes referentes à economia americana sustentam a tese de que mais apoio, de fato, será necessário. "Praticamente todos os dados mostram uma desaceleração nos ganhos mensais", ressalta.

A presidente da distrital de Cleveland do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Loretta J. Mester, reforçou hoje o argumento de que mais assistência pública é indispensável para a garantia da recuperação. Na visão dela, a retomada tem ocorrido de forma desigual, apenas em setores sensíveis a juros baixos, como o mercado imobiliário residencial.

Agência Estado