Tesouro vê dívida pública passar de R$ 4,4 trilhões

A dívida pública federal aumentou 1,56% e chegou a R$ 4,412 trilhões em agosto. Apesar de certos indicadores mostrarem melhora devido a um ambiente externo mais favorável, o Tesouro Nacional afirma que há incerteza de investidores sobre as contas públicas brasileiras, o que tem limitado os números e pressionado taxas de juros no longo prazo.

"No mercado doméstico, a gente não viu um cenário tão favorável quanto no mercado externo", afirmou Luis Felipe Vital, coordenador-geral de operações da dívida pública do Tesouro. "A gente viu a curva de juros subir mais uma vez, principalmente nos vértices mais longos. Ou seja, a curva de juros ganhando inclinação, com investidores mostrando maior preocupação com o cenário fiscal", disse.

O CDS (Credit Default Swap, indicador de risco do país) de 5 anos registrou redução considerada marginal (de 1,3%), ficando em 215 pontos ao fim do mês. Pares emergentes como Colômbia, Chile, Peru e México mostraram uma retração mais forte em agosto, com o CDS em patamar mais baixo.

Em meio ao cenário, os investidores estrangeiros aumentaram a participação na dívida pública federal interna de 9,04% em julho para 9,4% em agosto, após cinco meses seguidos de queda. Apesar disso, o Tesouro vê o movimento como pontual.

"Em momentos em que a taxa de juros, combinada com a taxa de câmbio, atinja níveis mais atrativos, a gente pode ver maior fluxo principalmente daquele investidor com mais flexibilidade", afirmou Vital. "Mas quando a gente olha a figura maior, nos parece uma entrada muito mais pontual, relacionada a taxas, do que um fluxo consistente que já vimos no passado e esperamos ver num futuro próximo. Isso claramente depende do avanço na consolidação fiscal", disse.

Ao longo de agosto, o Tesouro foi ao mercado e fez uma emissão líquida de R$ 31,9 bilhões. Houve melhora no percentual de vencimentos da dívida total para os próximos 12 meses, que diminuiu de 22,09% em julho para 21,65% em agosto. Por outro lado, o prazo médio da dívida total caiu de 3,94 anos em julho para 3,9 anos em agosto. Segundo o Tesouro, atualmente há preferência dos investidores por ativos menos arriscados e mais líquidos no mercado doméstico de títulos públicos.

O custo médio acumulado da dívida total nos últimos doze meses caiu de 8,73% ao ano em julho para 8,54% ao ano em agosto. Na visão do Tesouro, a alta nos juros observada ao longo do mês provocou aumento nas taxas.