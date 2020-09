Taxas de juros recuam, na esteira do otimismo no exterior e dólar fraco

Os juros futuros abriram com alívio em toda a curva, especialmente nos vencimentos mais longos, em sintonia com o bom humor no exterior, que coloca o dólar em baixa ante a maioria das moedas, incluindo o real. Esta segunda-feira (28) tem agenda mais fraca, mas o investidor está de olho no almoço entre o presidente Jair Bolsonaro e aliados para apresentar o Pacto Federativo, que deve incluir a CPMF digital para desonerar a folha, e expectativa de entrega da proposta da reforma tributária ao Congresso nos próximos dias.