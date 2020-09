Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Tóquio em alta e Xangai em leve baixa

As bolsas asiáticas não tiveram sinal único nesta segunda-feira (28). A Bolsa de Tóquio exibiu ganhos, enquanto Xangai encerrou em baixa modesta, antes do feriado prolongado que começa na quinta-feira na China. O índice Nikkei fechou em alta de 1,32%, em 23.511,62 pontos em Tóquio. Ações ligadas ao comércio eletrônico e à produção de eletrônicos puxaram os ganhos, com Z Holdings avançando 5% e Canon, 4,5%.

Já ANA Holdings caiu 5,1%, após relatos sobre uma possível nova emissão de ações. Investidores continuam atentos a eventuais novidades na política econômica e regulatória do governo do novo premiê, Yoshihide Suga. Na China, a Bolsa de Xangai encerrou com baixa de 0,06%, em 3.217,53 pontos, em sua terceira queda consecutiva. O índice Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,76%, para 2.225,89 pontos. Dados oficiais mostraram que o lucro industrial da China cresceu 19,1% em agosto, na comparação anual. Investidores também se posicionam antes do feriado prolongado no país, que começa na quinta-feira e deixará mercados fechados por vários dias.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 1,04%, em 23.476,05 pontos. Ações dos setores bancário e de tecnologia impulsionaram os ganhos. Bank of Communications subiu 4,4% e Hang Seng Bank, 3,9%. Xiaomi teve ganho de 2,4% e Alibaba Group, de 2,1%.

O índice Kospi avançou 1,29% na Bolsa de Seul, a 2.308,08 pontos. O mercado da Coreia do Sul foi auxiliado por um sentimento melhor em relação à covid-19, após o número de novos casos da doença no país recuar a 50, no menor nível em mais de um mês. Ações de companhias do setor de automóveis, varejo e tecnologia puxaram os ganhos. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 1,88%, para 12.462,76 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,21%, a 5.952,30 pontos, na Bolsa de Sydney. Ações do setor de viagens subiram, com a notícia de progressos para a permissão de uma "bolha de viagens" entre a Nova Zelândia e alguns Estados da Austrália. Webjet subiu 6,6% e Qantas, 6,4%. Ações de tecnologia também subiram, mas os bancos recuaram.

