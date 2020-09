Dólar sobe mais de 1% e vai a R$ 5,57 com aversão ao risco no exterior

Dólar opera em alta nesta sexta-feira marcada por cautela do no mercado internacional, com os investidores atentos ao aumento de casos dena Europa e à busca dos países por novos estímulos econômicos, principalmente nos Estados Unidos. A valorização da moeda americana é quase generalizada ante divisas fortes e de países emergentes, o que leva a cotação de volta ao patamar dos R$ 5,57 por aqui. As bolsas da Europa recuam e os índices futuros da bolsa de Nova Iorque seguem na mesma tendência.

o governo da Espanha recomendou às autoridades de Madri que retomem a quarentena local, ampliando as restrições à circulação de pessoas e à atividade econômica para todas as regiões da capital espanhola. França e Alemanha também registram aumento do número de casos da doença. Com isso, as bolsas europeias recuam, levando a aversão ao risco a outros mercados. Nos Estados Unidos, combinada com a queda dos índices de ações, num sinal de fuga do risco, há aumento de procura por ativos de proteção, como os títulos do Tesouro.