Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única, após ganhos modestos em NY

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira (25), após um pregão volátil em Nova Iorque que terminou em tom levemente positivo diante da possibilidade de novos estímulos fiscais nos EUA. O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,51% em Tóquio, a 23.204,62 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,27% em Seul, a 2.278,79 pontos, após sofrer um tombo de 2,59% ontem em meio a novas tensões na Península Coreana. Já o Hang Seng caiu 0,32% em Hong Kong, a 23.235,42 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,26% em Taiwan, a 12.232,91 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,12%, a 3.219,42 pontos, e o Shenzhen Composto se desvalorizou 0,23%, a 2.143,05 pontos, mas o ChiNext - que como o americano Nasdaq, foca ações de tecnologia - teve alta de 0,18%, a 2.540,43 pontos. Na quinta-feira, as bolsas de Nova Iorque tiveram ganhos modestos, após oscilarem ao longo do dia, com sinais de que o governo dos EUA e a oposição democrata podem retomar negociações sobre um possível novo pacote fiscal que ajude a economia americana a superar o impacto da pandemia de coronavírus.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, à medida que ações de grandes bancos domésticos saltaram até mais de 7% após o governo do país anunciar mudanças para simplificar o acesso a crédito de consumidores e pequenas empresas. O índice S&P/ASX 200 avançou 1,51% em Sydney, a 5.964,90 pontos.

Agência Estado