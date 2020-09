Caixa Seguridade interrompe análise de oferta de ações

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Caixa Seguridade Participações informa que, em razão da atual conjuntura do mercado, sua controladora Caixa Econômica Federal decidiu pela submissão à CVM de pedido de interrupção da análise da documentação referente ao registro da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade.

Em breve fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que em decorrência da decisão da Caixa, a Caixa Seguridade encaminhará à B3 o pedido de interrupção da análise da documentação referente à sua admissão e listagem no Novo Mercado.

A maior volatilidade do mercado com o aumento das preocupações em relação a uma segunda onda do covid-19 e questionamentos sobre a recuperação da economia em todo o mundo começou a deixar algumas candidatas a abertura de capital pelo caminho.

Essa é a segunda vez que a companhia adia a oferta por conta das condições de mercado impostas pelo coronavírus. A primeira foi em março deste ano. O processo havia sido retomado em julho.