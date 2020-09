Pesquisa vai verificar demanda de gás natural nas indústrias de Caxias do Sul e Porto Alegre

A Sulgás fará pesquisa para levantamento de demanda potencial de gás natural no setor industrial de Porto Alegre e Caxias do Sul. Nos próximos dias, uma equipe vai entrar em contato com estabelecimentos industriais dessas cidades, a fim de verificar o consumo atual de energia, identificando a utilização de combustíveis como GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), óleo combustível, óleo diesel e suas respectivas aplicações.

De acordo com o diretor-presidente da Sulgás, Carlos de Camargo de Colón, as informações solicitadas nas entrevistas são importantes e estão alinhadas com ações do Estado para determinação de consumo potencial de gás natural no RS e as alternativas de suprimento. “Este trabalho faz parte de um processo contínuo executado pela Sulgás para proporcionar novos investimentos e continuar expandindo o acesso ao gás natural para novas áreas dentro do Estado”, acrescenta Colón.