Rede D'Or propõe a acionistas IPO na B3 com listagem no Novo Mercado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Rede D'Or São Luiz propõe aos acionistas que decidam em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) sobre a possível oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa na B3, e também sobre reformulações em seu estatuto social para que ele passe a atender aos requisitos do Novo Mercado, segmento de maiores exigências corporativas da Bolsa, no qual a companhia pretende pedir listagem. O encontro será realizado em 9 de outubro.

Dentro das etapas necessárias para a listagem, a empresa do setor de saúde propõe aos acionistas a conversão de categoria B para categoria A em seu registro de emissor junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os acionistas deliberarão, em seguida, a respeito da proposta de pedido de IPO da empresa.

Com relação ao estatuto social, seriam alteradas as competências da Assembleia Geral de acionistas, assim como o número de membros que poderão compor seu Conselho de Administração. Haveria ainda alterações como a do prazo dos mandatos dos conselheiros.

Em agosto, após notícias na imprensa nacional de que a Rede D'Or preparava um IPO de até R$ 15 bilhões, a companhia afirmou que avaliava alternativas de captação de recursos, sem especificar quais. A proposta para a AGE de outubro publicada hoje não revela possíveis valores a serem captados.